Spaccio di droga a Montesarchio | rito abbreviato per sei persone

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolto questa mattina, dinanzi al gup Gelsomina Palmieri, ilper seicoinvolte nell’inchiesta antidel sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio e dei carabinieri della Compagnia di. Parliamo del maxi-blitz del 28 marzo scorso che portò all’esecuzione di 10 misure cautelari, a seguito di un’indagine avviata dalla Procura di Benevento nel novembre del 2020 per il considerevole aumento dei sequestri di sostanze stupefacenti nella zona della valle Caudina. Sette leche finirono in carcere, treinvece agli arresti domiciliari. Per quattro di loro è partito il processo, le altre sei hanno scelto il. Le...

RomaToday

... le Fiamme Gialle della provincia BAT hanno sequestrato 580 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, arrestato un soggetto per coltivazione edinonché segnalato alla ...... nel corso dei servizi finalizzati alla repressione del fenomeno dellodi stupefacenti ... Laè stata sequestrata, unitamente a oltre 7000 in contanti, rinvenuti addosso all'uomo e in casa, ... Spaccio di droga stop and go: sequestrati 229 chili di hashish Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Pianificavano l'attività di spaccio di droga nelle chat di whatsapp e usavano un linguaggio criptico temendo controlli da parte delle forze dell'ordine: sono 4 i ...