Snav per Ischia | regolare il servizio per l’isola | arrivi e partenze da Ischia Porto

Torre d'Amare informazione on line per i marittimi

Dunque, almenoil momento, il sogno di poter raggiungere nuovamente l'altra sponda del mare ... L'ultima compagnia ad avere operato il collegamento è stata lacon un catamarano. ...... di cui almeno una andata/ritorno tra il venerdì e la domenica,il periodo compreso fra la ...impresa che si è occupata del collegamento marittimo con l'altra sponda dell'Adriatico è stata la. . SNAV PER ISCHIA: REGOLARE IL SERVIZIO PER L’ISOLA, ARRIVI E PARTENZE SPOSTATE AD ISCHIA PORTO In relazione agli eventi che stanno interessando in queste ore l’Isola di Ischia ed il Comune di Casamicciola in particolare, SNAV comunica agli utenti che i servizi di collegamento marittimo veloce f ...In relazione agli eventi che stanno interessando in queste ore l’Isola di Ischia ed il Comune di Casamicciola in particolare, SNAV comunica agli utenti che i servizi di collegamento marittimo vel [ ...