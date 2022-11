Qatar 2022 | Kudus trascina il Ghana | Corea ko 3-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Al-Rayyan, 28 nov. -(Adnkronos) - Ilsupera 3-2 ladel Sud nel primo match di giornata del girone H. Decisive le reti di Salisu e la doppiettache rende inutile i due gol di Cho Gue-Sung. Tre punti fondamentali per le' black stars' che riscattano la sconfitta all'esordio contro il Portogallo e si giocheranno le possibilità di qualificazione nell'ultimo match contro l'Uruguay. Appese ad un filo, invece, le speranze delladel Sud che resta a un punto. Alle 20 in campo Portogallo (3 punti in classifica) e Uruguay (1 punto). In avvio di partita la squadra asiatica giostra il gioco con grande dinamismo e nei primi 24' tenta 5 conclusione verso la porta avversaria contro zero dei ghanesi che però, proprio al 24' al primo tiro trovano il vantaggio: punizione di Ayew, Kim Min-Jae prova a spazzare di ...