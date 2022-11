Mondiali 2022 | Portogallo batte Uruguay 2-0 e va agli ottavi

Ottantacinque minuti di classe pura contro il Camerun, un gol di precisione, giocate di qualità, oltre ad aver dato il via alle altre due reti della Serbia. Stavolta ha brillato la stella di ...LOSAIL (Qatar) - Al Losail Iconic Stadium si chiude la seconda giornata del Gruppo H con il Portogallo di Cristiano Ronaldo che batte per 2 - 0 contro l' Uruguay grazie alla doppietta di Bruno ...Warner Bros. Discovery si è assicurata i diritti europei dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2023, che si terranno l’estate ...Entra nel vivo il Gruppo H dei Mondiali in Qatar e al Lusail Iconic Stadium il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta l’Uruguay per strappare il pass al turno successivo. Dopo la vittoria ...