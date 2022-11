In Cina non è ancora Tienanmen | ma per Xi è una dura prova

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le proteste si sono diffuse nelle città e nei campus universitari di gran parte dellanella notte di sabato 26 novembre e stanno continuando riflettendo la crescente rabbia dell’opinione pubblica per i controlli draconiani sul Covid. La folla di Shanghai è diventata un simbolo internazionale delle difficoltà cinesi, con gli slogan contro il Partito Comunista (CCP) e il suo massimo leader, Xi Jinping. Una manifestazione di insofferenza non banale, visti i rischi repressivi e l’abitudine individuale, che si sta costantemente allargando. Le manifestazioni più ampie hanno fatto seguito a un’ondata di rabbia diffusasi online poi diventata proteste in strada, scoppiate venerdì a Urumqi, la capitale regionale della complessa regione dello Xinjiang, dove giovedì almeno 10 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite nell’incendio di un appartamento. Molti cinesi ...

ma i blocchi per Covid in...Roma, 28 nov. (askanews) - Mentre continuano a crescere i contagi di coronavirus in Cina, che oggi hanno raggiunto un nuovo record con 40.052 casi ...(Teleborsa) - La Cina raggiunge un nuovo record di contagi da Covid-19 ma l'esasperazione di tre anni di pandemia sta sfociando in pesanti proteste contro il governo di Xi Jinping e la politica di ...