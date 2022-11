HIV | le cifre dell’epidemia | perché aumenta il rischio AIDS

(Di lunedì 28 novembre 2022) 1981. Viene registrato il primo caso “ufficiale” di, in un paziente che presenta una particolare forma di polmonite. L’anno dopo, è il 1982, il virus è già diffuso nei cinque continenti. Solo nel 1983 viene identificato il virus responsabile dell’infezione da Luc Montagnier, che per questa scoperta riceverà il premio Nobel. In seguito questo ceppo virale verrà chiamato Human Immunodeficiency Virus, o HIV. Nel 1985 ad Atlanta si tiene la prima Conferenza Internazionale sull’. E nel 1991, poco più di trent’anni fa, il “red ribbon” viene adottato come simbolo internazionale di sensibilizzazione sull’. Oggi, la scienza sa come affrontare questa patologia. Ma occorre puntare con sempre maggior attenzione sulla prevenzione, per scoprire precocemente l’infezione dopo un comportamento a. Conoscere il ...

