Fiorello | «Chi va su Rai2 muore! Al mattino è all’1% | se faccio il 2% è il 100 di crescita!»

(Di lunedì 28 novembre 2022)La conferenza stampa di presentazione di Viva Rai 2 è stato un one man show, conimpegnato a presentare la suo nuova creatura televisiva sotto gli occhi estasiati dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore intrattenimento prime time Stefano Coletta. Quest’ultimo ha speso per lui solo parole d’elogio, paragonandolo al fanciullino di Pascoli – al che il diretto interessato gli ha tolto il microfono – e affermando che“rappresenta il servizio pubblico” e che con lui la Rai acquisisce per una lunga serialità “il numero uno dell’intrattenimento italiano“. Dal prossimo 5 dicembre alle 7.15racconterà su Rai 2 ai telespettatori le notizie del giorno a modo suo e inizierà quest’avventura insieme al suo amico di sempre, Amadeus, che sarà ospite della prima puntata. Accanto ...

Dobbiamo credercie i social Io sui social ci sono sempre stato. Poi per un po' ne sono ... Ma poi l'hater ti fa stare male, anche se non sai mancoè. Due anni senza. Ho guardato, ho ......è. Quindi mi sono detto perché Due anni senza. Una meraviglia. Ho vissuto e ho guardato, osservavo le notizie. Basta così". "DOPO ISCHIA ABBIAMO CAPITO CHE L'ITALIA VA AGGIUSTATA" -ha ...ci siamo un po' stufati": così Rosario Fiorello nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sede Rai di Viale Mazzini del nuovo programma "Viva Rai 2!", in onda dal 5 dicembre dalle 7.15 ...L'appuntamento del mattino, partito dai social, si trasforma così in 115 spettacoli di 45 minuti in diretta: un buongiorno tra infotainment e varietà ...