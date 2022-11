Cina | proteste contro i lockdown | che cosa succederà

(Di lunedì 28 novembre 2022) Prima Zhengzhou e Urumqi. Poi Shanghai, Pechino, Wuhan, Chengdu e altre ancora. Le città cinesi in fermento per le manifestazionile restrizioni anti Covid. Ecco perché si è arrivati in questa situazione e quali sono i possibili scenari

Il titolo di Apple perde il 2% nel premercato, a causa delleall'impianto della Foxconn a Zhengzhou, in, dove si producono gli iPhone. Secondo una fonte citata da Bloomberg, lepotrebbero causare, quest'anno, una riduzione della ...nascoste dal prono spam Lecontro la politica ' Zero - COVID ' del governo cinese sono aumentate dopo la morte di 10 persone a causa dell'incendio scoppiato in un edificio ..."La politica della 'tolleranza zero' al Covid, perseguita con tenacia e ostinazione in quasi tre anni di pandemia, si è trasformata in un pericoloso boomerang per la leadership cinese. Le migliaia di ..."Abbasso Xi Jinping". Ecco cosa gridano i manifestanti durante le proteste in Cina. Nonostante le restrizioni allentate il governo rischia.