Calcio | Mondiali 2022 | André Onana dice addio alla competizione “Ha chiesto di andare via”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il Camerun oggi ha portato a casa un punto importante nella sfida con la Serbia, un 3-3 rocambolesco che tiene gli africani ancora in corsa per il passaggio del turno ai. La squadra non potrà però puntare su una delle sue stelle:. Stamattina, poco prima del match, l’annuncio della rottura dei rapporti con l’allenatore Song, che ha deciso di metterlo fuori rosa.fine dell’incontro sembrava possibile una risoluzione del problema, con il rientro, graduale, del giocatore dell’Inter, mentre ora è arrivata la decisione definitiva. Come comunicato dal commissario tecnico: “hadi andarsene e abbiamo accettato. Stiamo giocando un Mondiale e devo assicurarmi che la squadra sia al di sopra dei singoli, il gruppo è più importante. Ci sono 26 giocatori che ...

Partita ricca di emozioni tra Corea del Sud e Ghana , terminata 3 - 2 per la selezione africana dopo il gol decisivo al 68' di Kudus. Ai sudcoreani non è bastata la doppietta di Cho, con cui avevano ...Incredibile episodio occorso negli ultimi istanti di Brasile - Svizzera, gara valevole per la seconda giornata del gruppo G deiin Qatar. Poco prima di und'angolo in favore della formazione verdeoro, le luci dello stadio 974 di Doha si spengono lasciando al buio l'intero impianto tra giocatori in campo e ...Portogallo-Uruguay, per il gruppo H dei mondiali di calcio in Qatar: ecco come puoi vedere la partita in diretta streaming gratis.Paulo Bento, ct della Corea del Sud, dopo la sconfitta contro il Ghana si è scagliato contro l’arbitro rimediando il rosso e ora salterà ...