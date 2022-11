Bper Banca | sito in tilt | cos’è successo

(Di lunedì 28 novembre 2022). Problemi per i correntisti di. Ilè totalmente in. “Ci spiace ma non sappiamo dirle quando il disservizio sarà risolto”, questo è il messaggio che appare sulla home banking della. Il motivo, però, è molto semplice ed è stato da poco svelato. (Continua…) LEGGI ANCHE: È allarme sui conti correntiri: cosa sta succedendoin, già conosciuta comePopolare dell’Emilia-Romagna, è la terzanazionale italiana. È presente in 19 regioni italiane e all’estero ha uffici di rappresentanza a Hong Kong e Shanghai, ...

Italia Informa

Il Consiglio di Amministrazione diha approvato la costituzione di una partnership strategica tra il Gruppoe il Gruppo Gardant per la gestione dei crediti deteriorati del Gruppoe la vendita di alcuni ...Premiazione del Premio Rapallo. Venerdì ore 21, Excelsior Palace Portofino Coast. Con Alice Arcuri, Neri Marcoré e Luca Bizzarri. Premiazione del Premio Rapallo2022 Donne e Cultura Una serata aperta al ... Danni per maltempo a Ischia: BPER Banca a sostegno di famiglie e imprese (Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha approvato la costituzione di una partnership strategica tra il Gruppo BPER e il Gruppo Gardant per la gestione dei crediti ...Qualche disagio per la registrazione on line e code in filiale. Ma dalla banca: "Le procedure stanno andando bene" ...