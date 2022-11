Borsa | Europa giù con energia | prezzi gas e petrolio scendono

Borsa Italiana

Ini mercati ritracciano e prevalgono gli ordini in vendita e in particolare sulle commodities, mentre il prezzo del gas naturale ad Amsterdam scende ( - 3,5% a 120 euro il megawattora) e il ...Le tensioni in Cina, i timori per le nuove ondate e le proteste sulle restrizioni innervosiscono anche i listini in. La partenza è debole con Londra in calo dello 0,7%, Parigi dello 0,4%, Francoforte dello 0,3 per cento. Milano dello 0,5 per cento. . Borsa: Europa parte in rosso per proteste Cina, -0,7% Milano con Tim giu' (RCO) Tutta l’Europa affonda: il Dax tedesco e il Cac francese perdono rispettivamente lo 0,67% e lo 0,71% dopo circa un’ora di scambi. Anche il FTSE 100 affonda con un -0,69%. Borsa di Milano oggi 28 ...Aumenta la possibilità che un'offerta non vincolante di Cdp sulla NetCo possa essere messa in stand-by. L’appeal speculativo resta sul titolo, ma rimescolare continuamente le carte non gli fa bene. Oc ...