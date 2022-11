Basta Covid In Cina esplode la rabbia | proteste e arresti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Centinaia di persone, in prevalenza studenti universitari, hanno manifestato a Pechino e Shanghai contro le imponenti misure restrittive anti-da tempo messe in atto dal governo cinese. I manifestanti hanno sollevato fogli di carta bianchi, simbolo di protesta contro la censura nel Paese, prima che la polizia li disperdesse. Diverse le persone arrestato. Le manifestazioni si sono diffuse in tutta lada quando un incendio mortale in un appartamento nella città nord-occidentale di Urumqi ha sollevato dubbi sulle misure anti-virus. Da venerdì diversein tutta la, dove le manifestazioni di piazza sono estremamente rare.