anteprima24.it

Oggi Fabbian , con tredici presenze da titolare in altrettante gare di campionato e quattroall'... Seguiremo gli sviluppi, anche perchè il ds, in una recente intervista, ha dichiarato che ...Fabbian Bravo il nostro direttorea prenderlo. Il suo agente e Baccin dell'Inter hanno voluto che venisse qui perché con me le mezzali fanno. Io non lo conoscevo, Simone un pochino, ma ... Taibi: "Gol del pareggio da annullare. Al var mettiamo ex calciatori" “Il Benevento ha una squadra importante, con giocatori di categoria superiore. Era normale che potesse reagire. Abbiamo subito il pareggio in maniera assurda, con un gol da annullare al 100%. Non poss ...Massimo Taibi, ds della Reggina, ha parlato in sala stampa per commentare l'andamento del match odierno: "Il Benevento ha una squadra importante, non posso dire nulla al mister e ...