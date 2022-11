Provvedimento Disciplinare al Gf Vip | Concorrente a Rischio Espulsione!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo giorni in isolamento a causa del Covid, Wilma Goich ha finalmente fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Peccato che appena tornata, ha svelato ai compagni qualcosa accaduto al di fuori della Casa di Cinecittà. Cosa espressamente vietata dal regolamento. Ecco perché rischia di finire in nomination d’ufficio. Ma non è l’unico motivo per il quale rischia grosso. Ecco gli ultimi aggiornamenti!in arrivo per Wilma Goich Il Grande fratello Vip potrebbe prendere unnei confronti di Wilma Goich. Ma cosa ha combinato la gieffina? È presto detto. Non solo avrebbe violato il regolamento riportando alcuni accadimenti esterni alla Casa, ma si sarebbe macchiata di frasi indicibili contro Micol Incorvaia. Ci risiamo ancora una volta. Il caso Marco Bellavia non ha ...