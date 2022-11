Calciomercato.com

Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma al momento non ci sono. Il diesse Giuntoli ... Non è un caso che ilsegua talenti adatti a sostituirlo come Samardzic dell'Udinese o Guler del ...Un autentico ' salotto ' dove commenteremo in diretta con i nostri ospti le gesta dei giocatori dele non solo: tantee approfondimenti nel classico stile che ha sempre contraddistinto ... Napoli, novità per il futuro di Lobotka e Rrahmani