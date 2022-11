Miriam Toews | tragicomici assalti alla ciclicità del destino

Comune di Segrate

... Björn Larsson (Svezia), Marie - Aude Murail (Francia), Kevin Brooks (UK), Marie Vingtras (Francia), Bonnie Garmus (USA), David Quammen (USA), Yeva Skalietska (Ucraina),(Canada) , Maki ...... Björn Larsson (Svezia), Marie - Aude Murail (Francia), Kevin Brooks (UK), Marie Vingtras (Francia), Bonnie Garmus (USA), David Quammen (USA), Yeva Skalietska (Ucraina),(Canada) , Maki ... Gruppo di Lettura. Si parla del romanzo "Un complicato atto di amore" di Miriam Toews Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...