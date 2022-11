Il Mondiale ci dice che se hai in squadra Mbappé è tutto più facile

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 27 novembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio - Parliamoci chiaro, tanto per cominciare: se prima della partita suonano Life is life degli Opus, la canzone del più celebre dei riscaldamenti di Maradona, e se giochi il giorno dopo il secondo anniversario della morte di Maradona, e se Messi comincia la partita ed è a un gol dagli otto segnati da Maradona ai Mondiali, non può che segnare Messi, vincere l'Argentina, e poiil resto. Dai, questoavrà ancora l'Argentina: mi sbilancio a dispetto delle sorprese che abbiamo già visto. Forse è meglio così, e abbiamo visto che libera dalla paura poi laè tornata. Anche perché il ...