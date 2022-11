Gufi travolti | chi tifa per il governo E ora Giorgia Meloni gode davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo lo spread, passato in meno di due mesi dai 250 punti base di ottobre a meno di 190 in questi giorni, l'effettocontagia anche i mercati. Torna a crescere, a novembre, il clima di fiducia per imprese e consumatori. Nonostante la congiuntura internazionale resti molto problematica, nonostante le tensioni prodotte dalla guerra in Ucraina, scatenata dall'invasione russa non accennino a diminuire, consumatori e imprenditori sono più ottimisti di prima. E non è poco. A certificare la svolta sono i nuovi dati diffusi ieri dall'Istat per il mese in corso che contengono variazioni impreviste e fino a qualche settimana fa ritenute impossibili dalla quasi totalità degli analisti. Anziché scatenare il panico, come si disse a sproposito e a lungo, ilguidato dalla prima premier della storia italiana ha innescato sui ...