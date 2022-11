Follia pura in Turchia | un tifoso aggredisce il portiere con l’asta della bandierina! VIDEO

(Di domenica 27 novembre 2022) Un episodio incredibile quello accaduto durante Goztepe-Altay nel campionato turco. IlOzan Ozenç colpito alle spalle e gara sospesa. Stanno già facendo il giro del web le immagini dell’accaduto. Goztepe-Altay una sfida valida per la quindicesima giornata1. LIG, la seconda serie del calcio turco. Le due squadre di Smirne sono acerrime rivali e nel corsoprima frazione di gioco gli spettatori hanno osservato scene lontanissime da quelle che si dovrebbero vedere in uno stadio di calcio.incolpito da unAl 19’, dagli spalti occupati dai tifosi dell’Altay, sono partiti dei petardi verso il settore dover erano presenti sostenitori del Goztepe. Ci sono stati alcuni feriti ed è per questo che è stata ...

Togliere il reddito di cittadinanza è 'e crea i presupposti per un disastro sociale di cui il governo si assumerà la responsabilità'. così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più su Rai3.Un governo che si mette a fare la guerra al reddito di cittadinanza per me è. Significa andare a creare i presupposti per un disastro sociale di cui si assumerà la responsabilità'. "Cosa ...«Sarebbe un proposito miserevole ed esecrabile, follia pura». Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte commentando l'ipotesi di una cancellazione del reddito di cittadinanza. Il leader del Movimento ...Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è stato ospite dell’edizione del 27 novembre di Mezz’ora in Più, talk show ...