E il naufragar non m’è dolce in questo mare. Anzi!

(Di domenica 27 novembre 2022) Il ministro degli affari interni Piantedosi venerdì a Bruxelles ha partecipato alla riunione con i suoi omologhi della EU. Ha avuto, insieme a altri, un colloquio con il suo corrispondente francese Darmanin, da lui stesso definito “cordiale e fattivo”. L’ottimismo deve essere una delle caratteristiche che connotano il prefetto irpino, perché, da quanto si è appreso dai vari mezzi dell’ informazione, si ha l’ idea che la situazione degli sbarchi dei profughi sia rimasta, sia concesso il gioco di parole, ancora in alto. Il ministro transalpino è stato quanto meno lineare, premettendo che la condizione indispensabile per definire un piano di distribuzione tra i vari stati della EU di quelli che scappano di casa -nel senso più autentico dell’ espressione- era che Roma si desse disponibile a consentire la loro prima accoglienza. Se ne possono trarre senza indugio le ...

