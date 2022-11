Coppa Davis 2023 | sorteggiati gli accoppiamenti del turno preliminare Italia già ai gironi con una wild card

(Di domenica 27 novembre 2022) In attesa della finale odierna a Malaga tra Canada e Australia che mette in palio il titolo, quest’oggi è andato in scena il sorteggio deldella. La prossima edizione della massima competizione a squadre globale di tennis maschile comincerà a inizio febbraio (3-4 o 4-5) con 12 sfide a eliminazione diretta che completeranno il quadro dei Paesi qualificati alla fase a. Già ammesse aidelle Finals (in programma a partire dall’11 settembre) le finaliste dell’edizione 2022 Australia e Canada, oltre ae Spagna che hanno ricevuto nelle ultime ore unadal comitato organizzatore della manifestazione. Fari puntati dunque sul...

Andiamo a scoprire quindi nel dettaglio l'esito del sorteggio per il turno preliminare dellaCup 2023, che si giocherà con il format di 4 singolari e 1 doppio nell'arco di due giorni in casa di una delle due squadre protagoniste.La Svizzera di Severin Luethi ripatir dalla Germania. Sono stati resi noti oggi gli accoppiamenti delle qualificazioni della2023 e sul cammino degli elvetici si para subito un ostico avversario. Alexander Zverev (ATP 12) e compagni, che ospiteranno i rossocrociati tra il 3 e il 5 febbraio, sono reduci dall'...Ultimo atto del torneo per nazioni che mette in palio l'Insalatiera più famosa del mondo. Si comincia con i numeri 2, Denis Shapovalov per il Canada e Thanasi Kokkinakis per l'Australia ...Il Canada si è guadagnato la finale sconfiggendo l'Italia 2 a 1. Fondamentale il doppio vinto da Pospisil e Auger-Aliassime sulla coppia azzura Fabio Fognini-Matteo Berrettini per 7/6-7/5 ...