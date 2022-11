Traffico Roma del 26-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto auto in coda per incidente su via Flaminia in zona Prima Porta file in entrambe le direzioni in prossimità di via Vignanello a quartiere Marconicongestionato sempre a causa di un incidente in piazza Antonio Meucci altezza Lungotevere degli Inventori altro incidente centro su via della Greca in prossimità di Piazza Bocca della Verità e poi su via Pontina tra Spinaceto e Raccordo Anulare verso il centroincolonnato sulla tangenziale est dal bivio per la 24L’Aquila e via Tiburtina verso lo stadio Olimpico ricordiamo infine che oggi sono sospesi i lavori sulla metro a il servizio delle metropolitane quindi terminerà regolarmente alle 1:30 di notte per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...