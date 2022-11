Teaser e data di Call My Agent su Sky | Maurizio Lastrico nel remake della serie cult francese | Paolo Sorrentino tra le guest star

(Di sabato 26 novembre 2022) ArrivaMysu Sky: l’attesissimodelDix pour cent sarà disponibile da gennaio 2023 in esclusiva anche in streaming solo su NOW. Composta da sei episodi, laè prodotta da Sky Studios e Palomar e scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero, Studio Battaglia), per la regia di Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi). Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandidel cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana, infatti, l’agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana Agency), si sposta da ...

Tvblog

You : di cosa parla la quarta stagione approfondimento Iltrailer di You 4 svela lad'uscita e nuovi personaggi Basato sui romanzi di Caroline Kepnes, You è nato come show Lifetime prima ...Caffeina ha definito tutto il piano di comunicazione, iniziato con una faseche ha visto la ...che hanno fatto apparire come "congelati" i canali digital e social di ActionAid fino alla... Il teaser (pieno di guest-star) di Call My Agent Italia, da gennaio su Sky e NOW Si mostra oggi nelle immagini del teaser ufficiale CALL MY AGENT - ITALIA, l’attesissimo remake del cult francese Dix pour ...Il mondo dello spettacolo e delle celebrità è un folle circo. Ci voleva una nuova serie tv per dircelo Assolutamente sì. Dal prossimo gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Call My ...