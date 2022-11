(Di sabato 26 novembre 2022) Ecco l'della nuova puntata dicon, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenziae in onda su La7 la Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non vedrete nei Tg.Fonte: Agenzia/ Alexander Jakhnagiev

Liberoquotidiano.it

Roma, 26 novembre 2022 Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia VIsta e in onda su La7 la Domenica alle 09.40. I ...... secondo il quale i morti accertati sarebbero8. . Approntata intanto un 'zona rossa' per ... 17:42 Meloni ringrazia la Protezione civile, voiun'eccellenza AGI - Giorgia Meloni ha ... Siete stati coraggiosi: l'anticipazione di Camera con Vista su La7 Che la separazione tra Mattia Binotto e la Ferrari sia cosa fatta ormai pare poterlo dare per scontato. Le dichiarazioni di Abu Dhabi erano parse già smentite a metà e le voci che arrivano dai corrido ...L'ultima partita della seconda giornata dei Mondiali, Stati Uniti-Galles, si è aperta su Raiuno con un pasticcio grafico. Nella sovrimpressione in alto a sinistra c'era infatti un'abbreviazione insoli ...