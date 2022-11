Serie B | quattordicesima giornata | programma e diretta tv

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Mondiale ha mandato a riposo laA (e i campionato europei più importanti) lasciando campo libero alla cadetteria che potrà colonizzare, in questa nuova tornata, tutta la domenica sportiva italiana. LaB torna dopo una settimana di sosta con ladel torneo. Si parte sabato con due sfide e si terminerà nell’ultima domenica di questo novembre con tutte le altre gare. Ecco ilcompleto, le sfide, la classifica attuale e dove sarà possibile assistere ai match in tv.B,: tutti gli appuntamenti e quello che c’è da sapere Apre questala sfida tutta emiliana che vedrà di fronte Parma e Modena al Tardini, poi spazio alle 18:00 di sabato al delicato ...

