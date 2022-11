Nuova Orchestra Scarlatti | concerto col violinista Grubert e la direzione di Pagliani

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Appuntamento con la grande musica mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20.00, con ingresso gratuito senza prenotazione al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, Viale Kennedy 54. “RAI”, musiche di Max Bruch e Ludwig van Beethoven. Con la, ilsolista Ilya, ladi Stefano. Il “RAI” è un evento che si rifà alle stagioni concertistiche dell’presso l’Auditorium della RAI di Napoli. Troveremo per l’occasione, accanto alla, uno dei massimi virtuosi del momento: il ...

