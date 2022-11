Mondiali Qatar 2022 | Pizzul promuove Stramaccioni in tv

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – “La telecronaca deidi Andrea? Ognuno ha il suo stile e il suo modo di fare. Lui va bene perché ha uno stile non aggressivo, non interferisce eccessivamente con un linguaggio che sia più degno del ‘covercianese’ che del Mondiale ed ha un background culturale che lo sostiene, e quindi fa bene”. A dirlo è nientemeno che la celebre voce Rai delle telecronache calcistiche Brunoche, in un’intervista all’Adnkronos a tutto tondo suiinAndreacome commentatore delle partite deiin, che sono diventate ormai un fenomeno social. “Fra le altre cose ha maturato un’esperienza sul territorio che gli consente di fare delle ...

... pagelle Francia Danimarca Le pagelle dei protagonisti del match tra Francia e Danimarca, valido per il secondo turno del girone D dei2022. TOP: a fine primo tempo FLOP: a fine primo ....seconda giornata deitra le due Nazionali: moviola Francia Danimarca L'episodio chiave della moviola del match tra Francia e Danimarca, valido per la seconda giornata del Mondiale di..."Abbiamo aspettato 36 anni per arrivare a un Mondiale, non ci servono motivazioni extra" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - "E' un momento decisivo, un test infernale. Abbiamo aspettato 36 anni per arrivare a ...Finisce 0-0 il primo tempo di Francia–Danimarca, match valido per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale di Qatar 2022 nel Gruppo D. Sfida equlibrata che a visto i Les Blues maggiormente ...