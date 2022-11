Ischia | Piantedosi | nessun morto accertato | soccorsi difficili

(Di sabato 26 novembre 2022) "Al momento non ci sono morti accertati ma c'è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative. Stiamo mandando mezzi sia via mare, sia ...

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, dalla sala operativa dei vigili del fuoco,... Leggi anche Il maltempo devasta, a Casamicciola la frana trascina via tutto: uomo si ...Maltempo sull'isola d', frana a Casamicciola Proprio le avverse condizioni atmosferiche ... Matteo, in video collegamento dal Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco. "Soccorsi ...Il crollo alle 5 di mattina a Casamicciola. Trenta famiglie isolate, case a rischio crollo. Il mare forza 11 rallenta i soccorsi ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...