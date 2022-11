Il maltempo flagella ancora Ischia Almeno 13 dispersi | tra cui un bimbo piccolo

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Sono saliti a 13 inella frana che ha travolto le abitazioni a Casamicciola Terme, sull'isola di, alle 5 di questa mattina. Fonti delle forze dell'ordine confermano che al momento sono 2 le abitazioni sommerse dal fango lungo via Celario. Vigili del fuoco e carabinieri sono impegnati nello sforzo di entrare in una delle abitazioni per soccorrere una delle famiglie disperse. Secondo quanto apprende l'AGI, si tratterebbe da un nucleo familiare composto da padre, madre eche è nella lista ufficiale dei 4. In questa lista c'è anche una ragazza. Secondo fonti dell'AGI, risultano poi tra ianche un'altra coppia, un'altra ragazza è una donna straniera. Case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Decine e ...

L'isola è di nuovo al collasso per il. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi. Il porto di Casamicciola è ...Paura nella notte per ila Casamicciola Terme, uno dei comuni dell'isola d'Ischia. La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla Campania, ha ...L'ondata di maltempo che da questa notte si sta abbattendo sulla Campania non dà tregua. Sull'isola di Ischia si contano i danni peggiori.