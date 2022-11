Il 13 e 15 dicembre doppia amichevole con l’Austria | la prima gara in diretta streaming sul sito FIGC

(Di sabato 26 novembre 2022) Ultime due amichevoli dell’anno per la Nazionale Under 16 di Daniele Zoratto, che martedì 13 (ore 15) e giovedì 15(ore 11) affronteràal Centro Tecnico Federale di Coverciano. La primasarà trasmessa insuldella. Gli Azzurrini, che a inizio novembre hanno conquistato la vittoria nel Torneo di Val de Marne, hanno svolto in settimana un raduno a Casteldebole superando 2-1 ini pari età del Bologna. Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Questa amichevole sarà un'altra tappa di avvicinamento alla Fase Elite (i gironi saranno sorteggiati l'8 a Nyon) di qualificazione agli Europei che si giocheranno proprio in Ungheria