I migliori hotel sulla neve per godersi la prima neve

(Di sabato 26 novembre 2022) Da Courmayeur all’Alpe di Siusi, da Ortisei e Cortina, passando per St Moritz e Celerina, abbiamo selezionato seiin montagna, spesso ski in ski out, che sono una promessa che diventa realtà Tra spa ad alta scenografia, ristoranti gourmet, accoglienza ai massimi livelli e suite dall’interior contemporaneo, questi indirizzi sono il contesto perfetto per aprire la stagione invernale. Auberge de la Maison Auberge de la Maison Auberge de la MaisonAlpina Dolomites Lodge & Spa All’Alpe di Siusi, il più vasto altopiano d’Europa, circondato da uno scenario naturale di rara bellezza e dallo spettacolare panorama delle Dolomiti, Patrimonio mondiale della natura UNESCO, l’Alpina Dolomites, parte di The Leadings of the world, è il rifugio perfetto per vivere la montagna nella sua essenza più intima. Qui il caldo abbraccio della natura fatto di ...