Finestre rotte e a mensa insetti nel piatto | benvenuti nell' Università dei fuorisede di Palermo

(Di sabato 26 novembre 2022)e residenze c'è posto solo per 800 ragazzi. Agli altri vanno 108 euro al mese. In mille sono ancora senza alloggio. Il presidente dell'Ersu: "Presto nuove strutture"

Polizia Penitenziaria

... con bagni fatiscenti, macchie di umidità, spifferi,, ascensori rotti. E persino qualche insetto nei pasti della mensa, immortalato dalle foto che circolano nelle chat universitarie. MentreDecine di'. Gli attacchi arrivano nello stesso momento in cui l'ultimo attacco della Russia ha spento tutte le centrali nucleari ucraine, una delle quali si trova a Zaporizhzhia - per ... La teoria delle finestre rotte Il Cremlino: 'L'Ucraina non riconquisterà mai la Crimea'. Oltre 15mila scomparsi dall'inizio della guerra. Ancora bombe russe su Zaporizhzhia, danni all'ospedale. Dito medio a Putin dall'ambasciatore ...(Adnkronos) - Gli attacchi della Russia hanno danneggiato un ospedale a Zaporizhzhia durante la notte. Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Starukh, precisando che "il nem ...