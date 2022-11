(Di sabato 26 novembre 2022) Erano in quattromila, secondo la Questura di Roma, leche oggi hanno sfilato in corteo a Roma, scandendo slogan truculentiGiorgiaed esponendo striscioni ancora più pulp: “, fascista ti mangio il cuore” o lo slogan degli anni di piombo aggiornato al 2022, “fascista, sei la prima della lista”. Un corteo rosa (in realtà ideologicamente che più rosso non si può) organizzato dalle attiviste di “Non Una di Meno”, le stesse che avevano denunciato gli stupri degli alpini un anno fa Rimini: strupri mai avvenuti. Da Santanché a Montaruli, le donne FdI solidali con il premier E sono proprio le donne di FdI le prime a denunciare la gravità degli slogan e degli striscioni. “Non sorprendono più le continue manifestazioni di odio enei confronti di ...

Secolo d'Italia

...celebre in tutto il mondo negli ultimi mesi con le rivoltein Iran, ha le proprie radici nel movimento curdo di liberazione delle donne. Il presidio è previsto per le 17 inFacta, e ...La prima è quella portata avanti da gruppi come ledella rete Fas , i movimenti Lgbt, o ...dall'epoca sovietica e che ricorda i sei dissidenti russi che nel '68 si radunarono sulla... Femministe in piazza contro la violenza (non la loro). Minacce alla Meloni. FdI: "Brutalità inaudita" Home Lifestyle e benessere Roma: 100 mila al corteo delle donne, tra fumogeni rosa e striscioni contro Meloni Lo striscione rosso con la scritta "Meloni vattene" in fondo al corteo. Fumogeni rosa, cor ...«L’unico carico residuale che conosciamo è il patriarcato!». Così il movimento femminista e transfemminista Non una di meno ha invitato a prendere parte al corteo in occasione del 25 novembre ...