Esplosione bombole gas nel Reggino | un morto ed un ferito

(Di sabato 26 novembre 2022) Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in modo grave a causa dello scoppio di una o piùdi gas in un locale adibito a deposito di attrezzi in contrada "Pezzolo" di Bagnara Calabra, ...

Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, lo scoppio delle bombole sarebbe da collegare a cause accidentali. Si esclude, dunque, l'origine dolosa. 26 novembre 2022 Al momento, si esclude l'origine dolosa dell'esplosione. Secondo i primi accertamenti, lo scoppio delle bombole sarebbe da collegare a cause accidentali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una violenta esplosione è avvenuta questa mattina all'interno di un magazzino a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, uccidendo un uomo e ferendo due persone.