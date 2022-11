Degli gnocchi dal gusto intenso che si sciolgono in bocca Un sapore che è un vero godimento per il palato e i sensi

VeronaSera

Dipinti dalle GallerieUffizi in ricordo di Carlo del Bravo" a cura di Lorenzoe Donatella Pegazzano rimarrà aperta fino all'8 gennaio 2023.... Paola De Micheli, Angela Stefania Fugazza, Claudia, Margherita Lecce e Caterina Pagani. '...secoli riposano in Santa Maria di Campagna le spoglie di un francescano che salvò l'Ordine... Maneghi, gnocchi di patata americana: ricetta e storia Opera torna a nuova vita grazie ad un intervento di restauro finanziato dai Marchesi Antinori San Casciano in Val di Pesa - U n’opera d’arte che per la prima volta nel diciassettesimo secolo racconta ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...