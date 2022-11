(Di sabato 26 novembre 2022) Fino al 3° trimestre l'italiana ha resistito al caro - energia oltre le aspettative: in aggregato, il Pil è cresciuto (+3,9% "acquisito" per il, +0,5% in estate). Il turismo in ...

Agenzia askanews

... il prezzo del gas resta alto, da troppi mesi; l'che ne deriva (+11,8% annuo) erode ... Lo sottolinea la Congiuntura Flash didi novembre. Il rialzo dei tassi della Bce, ......Lo scrive il Centro studinella nota "Congiuntura Flash", che vede un "freno agli investimenti" in uno scenario "che aveva già virato in direzione recessiva" fra impatto dell'... Confindustria, inflazione record e rialzo tassi frenano economia a fine 2022 Roma, 26 nov. (askanews) - Fino al 3° trimestre l'economia italiana ha resistito al caro-energia oltre le aspettative: in aggregato, il ...Lo scrive il Centro studi Confindustria nella nota “Congiuntura Flash”, che vede un «freno agli investimenti» in uno scenario «che aveva già virato in direzione recessiva» fra impatto dell’inflazione ...