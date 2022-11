Come lavare i maglioni di cashmere | i trucchi per farli durare di più

Leggi su dilei

(Di sabato 26 novembre 2022) Eleganti, caldissimi e decisamente molto delicati: idisono capi che vanno trattati con grande cura, soprattutto al momento del lavaggio. Basta infatti pochissimo per rovinarli irrimediabilmente, o anche solo per far comparire quei fastidiosi pelucchi che donano agli indumenti un aspetto usurato. Se alcune persone preferiscono portarli in lavanderia per evitare “incidenti”, con un po’ di attenzione è possibiledianche a casa. Ecco i trucchetti e i consigli pratici per preservarli da qualsiasi danno.un maglione dia casa Ilè una fibra naturale estremamente pregiata e i capi che con essa vengono realizzati sono solitamente piuttosto costosi. L’idea quindi di ...