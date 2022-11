Centropagina

... in particolare la flessibilità suidi titoli nel programma Pepp e il nuovo meccanismo anti ...cambia per mutui e prestiti La decisione dell'Istituto di Francoforte produrrà un effetto a...Occorre rafforzare ladella legalità in agricoltura, minacciata e indebolita dalle ... quindi icontrattuali per gli operai agricoli e florovivaisti siglati nelle provincie pugliesi ... Ancona, lavoratori di Zara in sciopero: «Servono equità e rinnovo del contratto integrativo» ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Catena di rinnovi in arrivo: da Lobotka a Di Lorenzo. Il programma del Napoli è ben preciso e Aurelio De Laurentiis è pronto a ...MERCOGLIANO- L’Amministrazione comunale di Mercogliano in sinergia con i commercianti rinnova l’impegno dell’organizzazione ... artisti di strada e l’interessantissima “catena dei voucher” che ...