Tutte le accuse contro le cooperative dei parenti di Aboubakar Soumahoro

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha provato a difendersi in maniera poco convincente in televisione dalleche oramai in maniera sempre più pesante hanno coinvolto lelegate a sua moglie e sua suocera finite al centro di un'inchiesta da cui sono emersepesantissime. «Dove sono finiti i soldi delle retribuzioni pagate dagli enti e mai arrivati alle tante famiglie truffate da Karibu e Aid?». Una domanda quella del Sindacato Uiltucs che da oltre un anno non ha trovato risposta ma che getta delle ombre sul sistema di accoglienza dei migranti gestito dalle Coop della moglie e della suocera del deputato. Le indagini Nei confronti Liliane Murekatete e Marie Terese Mukamitsindo moglie e suocera dila Guardia di Finanza del nucleo economico di Latina procede per il reato ...

Nel corso delle indagini Oh ha negatolea suo carico, dichiarando: "Le ho soltanto tenuto la mano per farmi indicare la strada intorno al lago. Mi sono scusato perché ha detto che non ...Sia Eurocontrol che Ryanair hanno negato ledi Usf, giustificando l accesso come parte di un esercizio di ' familiarizzazione ' alla sala operativa, aperto ale compagnie aeree. Tuttavia,...Aboubakar Soumahoro ha provato a difendersi in maniera poco convincente in televisione dalle accuse che oramai in maniera sempre più pesante hanno coinvolto le cooperative legate a sua moglie e sua su ...Terremoto in casa Squid Game. Oh Yeong-su, tra i protagonisti della serie, è stata accusata di molestie sessuali.