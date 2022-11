The Witcher 3 | l’aggiornamento next-gen si prospetta interessante

Leggi su screenworld

(Di venerdì 25 novembre 2022) CD Projekt Red distribuirà il 14 dicembre il tanto atteso aggiornamento-gen per The3, che porterà al gioco nuove modalità Performance e Qualità, una nuova modalità Foto e altre caratteristiche che miglioreranno sensibilmente l’esperienza di gioco nelle Terre selvagge. Ma le novità in arrivo non sono assolutamente finite poichè questo aggiornamento-gen includerà anche l’armatura dell’esercito nilfgaardiano, direttamente prelevata dalla prima stagione dell’omonima serie Netflix con Henry Cavill protagonista. Per un piccolo approfondimento, nella prima stagione dell’adattamento di Thedi Netflix, l’esercito nilfgaardiano indossava un’armatura dal design piuttosto controverso. In effetti, alcuni fans l’hanno paragonata addirittura ad uno zaino. Nel 2020, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ...