Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 25 novembre 2022

(Di venerdì 25 novembre 2022) Questa sera, venerdì 25, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile 2021. Dopo l’arresto del padre Shabbar in Pakistan e dopo il ritrovamento del corpo della ragazza in un casolare dietro la sua abitazione, ora è caccia alla madre di Saman, Nazia Shaheen. La donna, indagata per la morte della figlia, era tornata in Pakistan con il marito subito dopo la ...

fra cui Mattino 5 e. La modalità con cui il corpo della povera Saman è stato seppellito nei pressi del casolare non hanno permesso di poterne individuare i resti fino alle recenti ...
"Quando Shabbar Abbas dice di aver ucciso sua figlia per punire la sua disobbedienza, si trincera dietro quel delitto d'onore che nel Corano non è affatto contemplato..."