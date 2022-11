Polestar 2 - L' elettrica è disponibile con Arval e Findomestic

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il brand di auto elettricheha sottoscritto una partnership conBanca per rendere disponibili in partnerhsip alla clientela italiana servizi finanziari di credito, noleggio a lungo termine e leasing. Obiettivo dell'accordo è incrementare il supporto alla mobilitàper i guidatori italiani, aiutandoli nella scelta e migliorando l'esperienza di acquisto, con la comune visione di ridurre l'impatto climatico e le emissioni di CO2. Il primo prodotto a beneficiare della collaborazione fra le tre aziende sarà la2, lanciata in Italia il 17 novembre scorso esul sito dell'azienda con consegne previste nell'arco di quattro settimane. Le offerte di noleggio a lungo termine dicomprendono ...

è entrata nella top 10 grazie alla2, il modello elettrico premium più venduto in ottobre, davanti sia alla Tesla Model 3 che alla Bmw i4 che è l'più venduta del brand di ...L'offensivadinon accenna a rallentare. Lo conferma il nuovo traguardo produttivo che è stato raggiunto dalla casa automobilistica svedese: l'esemplare numero 100.000 di2 è uscito ...