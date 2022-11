Paolo Cannavaro | Il Napoli è determinato | sono un grande estimatore di Meret' '

(Di venerdì 25 novembre 2022): "Il, Zielinski è sempre stato maturo,undi, mi piacerebbe vedere in futuro Ambrosino con la maglia azzurra e la fascia da capitano", ex difensore e capitano del, attualmente vice allenatore del Benevento, ha rilasciato un'intervista aMagazine.Com. Queste le parole dell'ex calociatore azzurro: "Finché c’è matematica, né è vinto lo Scudetto per ilné è perso per le altre: è un dato di fatto, il campionato è ancora molto lungo. I punti di vantaggiouna bella arma per ilma ildeve come primo step ...

Il lavoro di, allenatore in seconda che cura principalmente la fase difensiva della squadra, sta dando i suoi frutti ed è un aspetto non di poco conto, soprattutto contro una Reggina ...Commenta per primo Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport,parla anche del Milan: 'Credo sia un po' più indietro rispetto all'anno scorso. Vincere spesso allo scadere è sintomo che c'è qualcosa da migliorare. Ma parliamo di oscillazioni minime,...Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha parlato del Mondiale in corso di svolgimento in Qatar soffermandosi anche su Kim.Dopo la parentesi di Ferrara con la presenza Glik, a Reggio Calabria si ricomporrà il trio difensivo che Cannavaro ha utilizzato, per causa di forza maggiore, sin dal suo arrivo, per ben ...