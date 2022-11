Non Sono Una Signora e quella dicitura “programma per famiglie” che fa storcere il naso

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 novembre 2022) NonUnaè il nuovo show di Rai2 che sarà condotto da Alba Parietti e che debutterà mercoledì 7 dicembre. Uno show d’importazione (il format è olandese) che vedrà venti celebrità (spalmati in quattro puntate) diventare per la prima volta delle drag queen con l’aiuto di drag queen professioniste. Quello che ha fattoila molti, però,state le parole usate per la promozione di questo: “show per”. La prima a cadere in questa trappola è stata proprio la conduttrice ospite a Da Noi A Ruota Libera. “NonoUnaè unleggero! Francamente io lo farei tranquillamente ad un bambino, pensando di fargli vedere unleggero, divertente, ...