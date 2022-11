“Non mi fido di lei” Il pm si arrabbia con Renzi e scatta il confronto in tribunale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Questa mattina si è tenuta la quarta seduta dell'udienza preliminare del processo Open: ancora una volta, dopo quattro anni di indagini, la procura ha chiesto un ulteriore rinvio e dunque la prossima udienza è stata fissata per il 27 gennaio 2023. Al termine dell'udienza il procuratore Luca Turco, iniziando un dibattito molto acceso, si è avvicinato al senatore Matteovisibilmente contrariato, mostrando l'intervista che il senatore ha rilasciato questa mattina a La Stampa. Il senatore ha replicato, alla presenza degli avvocati e degli addetti ai lavori: “E adesso che fa? Mi processa anche per le mie interviste? Le ribadisco che Io non midi lei. Io ho rispettato la legge, lei non ha rispettato la sentenza della corte di Cassazione”. L'accesa discussione è durata quasi dieci minuti davanti a tutti gli avvocati. ...

'Di voi non ho paura mi, dei magistrati che violano la legge non ho paura mi'. E' quanto ha detto 'in faccia' ai pubblici ministeri fiorentini Luca Turco e Antonino Nastasi il senatore Matteo Renzi durante l'udienza