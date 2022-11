Niente ricollocazione dei migranti | dice la Francia Ma per Piantedosi va bene così

(Di venerdì 25 novembre 2022) A Bruxelles il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, non era nemmeno entrato al vertice straordinario convocato per parlare di immigrazione e già aveva fatto intendere c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Al vertice straordinario dei ministri dell'Interno dei 27 dell'Ue l'Italia non ottiene nulla ma il capo del Viminale è 'soddisfatto'. 'L'Action Plan della Commissione è l'unica via', dice la ...Francia e Germania non parteciperanno alladei migranti se l'Italia continuerà nella linea dura contro le navi delle Ong e non aprirà i porti. Il ministro dell'Interno fracese, Gérald Darmanin, al suo arrivo al Consiglio ...Al vertice straordinario dei ministri dell'Interno dei 27 dell'Ue l'Italia non ottiene nulla ma il capo del Viminale è "soddisfatto". “L’Action Plan della Commissione è l’unica via”, dice la Rappresen ...Francia e Germania non parteciperanno alla ricollocazione dei migranti se l'Italia continuerà nella linea dura contro le navi delle Ong e ...