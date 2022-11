LIVE Galles-Iran 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si parte allo stadio Ahmad Bin Ali!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Azmoun prova la rasoiata di destro, ma la conclusione è debole e centrale. 6? Che pressione dell’in attacco, ilsta rischiando grosso in questi primi minuti. 4? Hajisafi prova un cross filtrante in area, ma la palla è lunga e Hennessey ci arriva senza problemi. 3? Neco Williams prova la conclusione dalla distanza, ma la palla finisce abbondantemente sopra la traversa. 1? INIZIA LA PARTITA! 10:58 Foto di rito e sorteggio a centro campo. 10:56 E’ il momento degli inni nazionali, si comincia con quello del. 10:54 Le formazioni stanno facendo il proprio ingresso in campo! 10:52 Quello odierno potrebbe quindi già essere un match determinante in ottica qualificazione alla fase degli scontri diretti, se l’dovesse perdere ...

LE FORMAZIONI UFFICIALI: Hennessey; Rodon, Mepham, Davies; Roberts, Wilson, Ampadu, Williams; Ramsey, Moore, Bale. Iran : in arrivo.Tutti i match come sempre in streaming qui su Rainews.it e su RaiPlay. Alle 17 Olanda - Ecuador. Alle 20 l'Inghilterra di Southgate sfida gli Stati Uniti. I primi tre incontri, come consuetudine, in ...La gara tra Galles e Iran apre la seconda giornata dei Mondiali. Page sceglie Wilson per completare il tridente offensivo insieme a Bale e Moore. Ampadu gioca a centrocampo, Ramsey c'è. Queiroz si aff ...Calcio d’inizio alle 11 per la seconda giornata del gruppo B. I gallesi sognano di eguagliare l’impresa del 1958, iraniani tra le tensioni dopo la protesta nella partita con l’Inghilterra ...