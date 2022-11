La saggezza di Sofia Viscardi e l’ingenuità di Boldrini e di quelli che si offendono sui social

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha 24 anni. Non le si è neanche finito di formare il cervello. Ancora meno le si era finito di formare quando, circa tre anni fa, le ho sentito dire l’unica cosa sensata che abbia mai sentito dire da un personaggio pubblico sulla risibile dinamica «arriva Brocco81 e ti dice che devi morire, o che hai fatto carriera dandola in giro, o che sei troppo cessa per darla in giro, o che verrà la rivoluzione e t’impiccherà all’albero più alto»., una ventenne oltretutto bionda, quel giorno disse, con piùdel Dalai Lama, una cosa che riassumo con parole mie perché non saprei ritrovare quel filmato. Disse: se uno t’insulta online e tu ci resti male non bisogna lavorare sul suo insultarti ma sul tuo restarci male. È da allora che spero le affidino il governo del paese. Laura ...