SPORTFACE.IT

Mendy, Sabaly,, Jakobs (33' st Cisse), Diallo, I. Gueye, N. Mendy (33' st Sarr), Diatta (... Con questo successo laafricana si prende i primi 3 punti, portandosi momentaneamente ...Al 78 , poi, lo scatto d'orgoglio dellaqatariota che ha capitalizzato in rete una buona ... Mendy; Sabaly,, Diallo, Jakobs (77 Cisse); Gana Gueye, N. Mendy (77 Sarr P. M.); Diatta (... Koulibaly: "Selezione pazzesca, ma le squadre africane non sono inferiori" Il capitano dopo il 3-1 al Qatar: "Abbiamo iniziato noi, ora tocca alle altre seguirci. Con l'Ecuador sarà una finale, e non è un modo ...Noi italiani ormai lo conosciamo bene, non ci sembra più nemmeno poi così tanto una sorpresa; eppure Kim Min-Jae, il roccioso centrale capace di far dimenticare Koulibaly nel Napoli schiacciasassi di ...