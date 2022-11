Inter | Onana | «Il popolo interista è incredibile Vi racconto quando Lukaku…”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Andre, portiere dell’e ora al Mondiale in Qatar con il Camerun, ha parlato del momento nel club nerazzurro Andre, portiere dell’e ora al Mondiale in Qatar con il Camerun, ha parlato a Sportweek. Di seguito una anticipazione della suavista. PAROLE – «Ilista ècol Viktoria Plzen Lukaku ha iniziato a riscaldarsi, mi tremava la terra sotto ai piedi: mai visto un amore così. Ora inizia a voler bene anche a me… Milano è magnifica, manca solo il mare e poi è il posto ideale per vivere. Sono africano, nero, ma vivo tra i bianchi, rispetto le regole e provo a farmi valere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

